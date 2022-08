2020 fiel sie pandemiebedingt ins Wasser, im Vorjahr konnte sie nur unter strengen Zutrittskontrollen stattfinden. Umso größer ist bei Weinfreunden die Vorfreude auf die 52. Steirische Weinwoche in Leibnitz, die vom 19. bis 23. August wieder gänzlich ohne Einschränkungen über die Bühne gehen kann. "In dieser Hinsicht wird es wieder eine Weinwoche wie früher. Im Mittelpunkt steht der steirische Wein in seiner ganzen Bandbreite. Genauso wichtig ist der gesellschaftliche Aspekt und die direkte Kontaktaufnahme zwischen Winzern und Kunden", erklärt Weinwochen-Geschäftsführer Martin Palz.