Gut ein Jahr ist vergangen, seit das Mikro-ÖV-System Regiomobil mit einem Betreiberwechsel neue Fahrt aufgenommen hat. Im Auftrag der Region Südweststeiermark sorgt die GKB dafür, dass in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg insgesamt fast 6000 Haltepunkte im Alltags- und Tourismusverkehr mit Rufsammeltaxis angefahren werden. Nach der vollständigen Integration des touristisch genutzten Weinmobils in das Regiomobil erfolgt nun der nächste Meilenstein: Wer mit dem Zug oder Bus fährt, kann künftig sein Ticket fürs Regiomobil als Zu- und Abbringer in einem Vorgang buchen und bezahlen. Damit sollen Bewohner und Gäste künftig noch einfacher und bequemer ohne eigenes Auto in der Südweststeiermark unterwegs sein.