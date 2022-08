Aus dem Schulhof tönt Musik aus den 90-ern. Mitten auf der Wiese steht eine Bühne, auf der junge Erwachsene zur Musik tanzen. Dank der Kinder-Kunsthochschule geht es in und um die Mittelschule 2 in Leibnitz bunt zu. Dutzende Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren bringen auch in den Ferien Leben in die Schule und tobten sich vergangene Woche im Rahmen kreativer Kunst-Workshops aus. „Wir beginnen jeden Tag mit einem gemeinsamen Tanz“, erzählt Projektkoordinatorin Theres Hinterleitner. Ihr sei es besonders wichtig, mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit in den Tag zu starten.