Sie sind TV-Produzentin und Österreich-Korrespondentin für RTL. Wie kommt man aus Allerheiligen bei Wildon zu einem großen deutschen Fernsehsender?

NATASCHA GRÖSS: Das war ein einzigartiger Zufall. Ich habe 1999 bei Steiermark 1 in Dobl gearbeitet und war in der positiven unterhaltsamen Welt unterwegs. Einmal läutete das Telefon der Sekretärin, die gerade nicht am Platz war. Ich habe abgehoben und RTL war am Hörer. Sie brauchten ein Filmteam, das zu einer Bluttat in die Obersteiermark fährt. Da war ich zuerst geschockt, habe aber die Chance genutzt und mich danach für ein Praktikum beworben, das ich auch bekommen habe.