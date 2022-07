Eine raue, lange Zunge fährt vorsichtig über seine rechte Hand. Mit der linken krault er die Mutterkuh hinter den Ohren. Toni ist seit zehn Jahren Senner auf der Remschnigg-Alm und Hüttenwirt der Pogleihütte.

Die aufgehende Sonne im Rücken macht er sich jeden Tag bereits in der Früh auf, um nach den aufgetriebenen Kühen zu sehen. Immer mit einem Wanderstock aus Holz dabei. "Ich kenne meine Kühe und habe keine Angst, aber Tiere sind unberechenbar", sagt er, während er zwischen den Kühen und den Kälbern durchgeht. Das Bild gleicht einer Szene aus einem Heimatfilm. Die Vögel zwitschern, das Gras und die Blumen sind noch vom Tau benetzt, Lärm und Hektik scheinen im Tal geblieben zu sein.

"Ich bin Pensionist, aber ich liebe es hier, Senner zu sein. Was gibt es Schöneres, als mit Tieren auf einer Alm zu arbeiten?", sagt er und streckt einem Kalb die offene Hand entgegen. Das schaut zuerst etwas misstrauisch, lässt sich dann aber doch für einen Moment streicheln, bevor es zu seiner Mama trinken geht. Insgesamt 26 Tiere grasen auf dieser Weide - auf einer weiteren 42. Toni kennt sie alle. "Ich merke mir, wie sie aussehen oder, wenn ein Bauer mehrere Tiere aufgetrieben hat, die Ohrmarkennummern", erklärt der Senner und zeigt auf den großen gelben Ohrschmuck der Tiere.

Läuten der Kuhglocken im Ohr

Nach der Stippvisite bei den 26 Vierbeinern, hauptsächlich Schlachtvieh, geht es weiter zu einer anderen Weide, auf dem größtenteils das Zuchtvieh mit 42 an der Zahl untergebracht ist. Mittlerweile hat die Sonne an Kraft gewonnen. Nach rund einer halben Stunde Fußmarsch und prüfenden Blicken auf den Stacheldraht-, wie Elektrozaun, verdrängt das Läuten von Kuhglocken das Zirpen der Grillen im Ohr. Unter Waldbäumen ruhen sich unter anderem trächtige Kalbinnen aus. Lediglich Viehfliegen nötigen die Tiere, sich zu bewegen.

Auch hier geht Toni prüfenden Blickes durch die Gruppe. "Sieht alles gut aus", so die Diagnose des Senners. Er konzentriere sich auf die Beine der Kühe und ihren Stand. "Ist etwa ein Huf entzündet, tritt die Kuh ganz anders auf", erklärt Toni, sein Blick auf die Herde gerichtet.

Sein ganzes Leben hat der 69-Jährige schon mit Tieren gearbeitet. Eigentlich ist er gelernter Maurer und kommt aus Tirol. Zusätzlich war er eine Zeit lang Nebenerwerbsbauer. Fünf Jahre lang arbeitete er als Senner im Sommer auf der Tanzalm im Pitztal. Dort lernte er auch seine jetzige Frau Heidi kennen. Im Winter hieß es "Saisonarbeiten". 2010 beschlossen die beiden in die südsteirische Heimat von Heidi zurückzukehren.

Speck und Käse aus Tirol

Durch Zufall suchte man gerade auf der Remschnigg-Alm einen Senner und Hüttenwirt. "Heidi und ich kannten die Alm schon und waren sofort begeistert", erzählt der 69-Jährige. Arbeit gebe es hier genug. Sieht der Pensionist nicht nach den Tieren, kontrolliert er den Zaun und repariert ihn bei Bedarf, mäht die Wiese um die Pogleihütte oder bewirtet auf der Hütte die Wanderer. Zur Jause wird übrigens Tiroler Speck und Käse aufgetischt. Wieso? "Weil der Speck und der Käse aus Tirol einfach besser schmecken", sagt Toni schmunzelnd, lehnt sich auf seinen Stock und ruft: "Geh' ma, kimmts, kimmts." Mit Geduld beginnt er, die Kühe aufzutreiben. Sie sollen auf die nächste Weide. Die Tiere folgen. Sie kennen das Kommando. Die tierische Wandergruppe setzt sich in Bewegung. Toni an der Spitze.

Am Freitag geheiratet

Zehn Jahre sind er und seine Heidi schon in der warmen Jahreszeit auf der Alm. 15 Jahre sind sie ein Paar. Am Freitag sagte das Senner-Paar vor Familie und Freunden "Ja" zueinander. Natürlich auf der Remschnigg-Alm. "Wir ergänzen uns gut, das passt gut mit uns", sagt Toni. Erneut gefeiert wird auf der Alm direkt an der Grenze zu Slowenien am 31. Juli beim Almfest. Laut Toni definitiv einen Besuch wert. "Die Remschnigg-Alm ist ein kleines Paradies, das ich jeden Tag genieße. Solange es geht, bleibe ich hier Senner", schwärmt er, dreht sich zu einer Kuh um und krault sie hinter den Ohren.