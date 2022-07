Ärztlicher Leiter Mrak: "Wir rechnen mit allem, sind aber optimistisch"

Die Coronaneuinfektionen steigen in der Steiermark weiter an. Die Spitalsverbände Süd- und Weststeiermark geben aber Entwarnung: Die Lage in den vier Standorten ist gut. Auch am LKH Feldbach-Fürstenfeld gibt es keinen Grund zur Sorge.