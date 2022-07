Ein Sackerl mit Gebäck, ein Kilo Zucker, zwei Aufstriche und eine Packung Schwedenbomben: Was nach einem ganz normalen Einkauf klingt, ist für einen Pensionisten in Deutschlandsberg zur finanziellen Herausforderung geworden. Seit fünf Jahren kommt er ein Mal in der Woche in den Vinzimarkt in Deutschlandsberg und deckt sich mit Lebensmitteln ein: "Die Pension reicht einfach nicht. Die Teuerung macht mir Sorgen. Zum Glück bekomme ich hier alles, was ich brauche."