Einen Windpark mit 15 Rädern will die Energie Steiermark an der Grenze zu Kärnten nördlich des Stausees Soboth errichten. Die Anlagen auf dem Gemeindegebiet von Eibiswald sollen mit einer Nabenhöhe von jeweils 148 Metern insgesamt 93 Megawatt Leistung aufbringen und jährlich 189 Gigawattstunden Strom produzieren. Der Antrag auf UVP-Genehmigung liegt bis 26. August zur Einsicht- und Stellungnahme beim Land sowie in den Gemeinden Eibiswald, Wies und St. Martin im Sulmtal öffentlich auf.