Bei Familie Wallner, vulgo Oberer Ofner, in Bad Gams sieht jeder rot und isst sauer. Auf einer Fläche von rund 1,2 Hektar wachsen mehr als 1000 Weichselbäume aus dem Boden – behangen mit großen und kleinen Kirschen. Angefangen hat Landwirt Johann Wallner vor zirka 35 Jahren mit rund 500 Obstbäumen. Bemerkenswert: Kunden können auch die Ärmel aufkrempeln und selbst Weichseln pflücken. "Die Leute kommen gern her und pflücken die Weichseln. Viele kommen aus der Region, aber auch aus der Stadt kommen Kunden mit ihren Kindern", erzählt der Landwirt.

Seit 1. Juli kann geerntet werden. Die Erntezeit ist laut Wallner recht kurz und dauert je nach Witterung 14 Tage. Mittels Zuckermessung kann Wallner das Reifestadium der Frucht bestimmen. Ferner sei eine Weichsel reif, wenn sie beim Pflücken leicht vom Stiel gehe und dabei nicht mehr verletzt werde.

Nach zwei Jahren mit fast 100 Prozent Ernteausfall aufgrund des Frosts, stehen die Bäume heuer im Vollertrag. "Unsere Haupternte sind die Köröser und als Befruchtersorte haben wir zwischendurch die Vowi. Letztere haben zwar kleinere Früchte, werden aber für die Hauptsorte benötigt", erklärt Sohn Martin Wallner. Peter Kangler ist Stammpflücker bei den Wallners und mehr als zufrieden. "Die Weichseln schmecken sehr gut, die Familie ist nett, was will man mehr", sagt er. Da die Bäume nicht so hoch sind, kann man bequem vom Boden aus pflücken. Leitern gäbe es aus Sicherheitsgründen nicht. Betreten ist auf eigene Gefahr. "Wir müssen uns natürlich auch rechtlich absichern", zeigt Johann Wallner auf.

Fast 30 Kilogramm Weichseln haben Christine Birk und Annemarie Stieglbauer bereits gepflückt. Die beiden Frauen schwärmen ebenfalls vom Geschmack der roten Früchte. Ein Garant für gut schmeckende Marmelade. Ein weiterer Pluspunkt für die Kunden: Gegen einen Aufpreis werden die Weichseln am Hof mit einer Maschine entkernt.

Von der Weichsel bis zum Rindfleisch

Beim Pflücken hilft schon einmal auch die vierjährige Enkelin Johanna tatkräftig mit, schließlich gibt es auf dem Bauernhof in der Weststeiermark immer etwas zu tun. Denn neben dem Geschäft mit den Weichseln, haben die Wallners auch noch viele andere Obstsorten, wie etwa Pfirsiche, Schwarzbeeren, Ribisel oder Quitten. Zusätzlich führen sie einen Mastbetrieb für Rind- und Kalbfleisch. Geschlachtet wird vor Ort, verkauft ebenfalls. Im Hofladen kann man von Obst und Edelbränden über Marmeladen, Joghurt und Kernöl bis hin zur eigenen Schokolade und Gin alles kaufen. Für die Weichsel-Käufer packt Erika Wallner, die Ehefrau von Johann Wallner, noch Weichselrezepte mit dazu.