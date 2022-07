Im Vorfeld war die Maßnahme bei betroffenen Anrainern nicht unumstritten. Jetzt ist es aber Fakt: Um die Verkehrssicherheit im Sulmtal zu erhöhen, hat die GKB mit Anfang Juli drei Eisenbahnkreuzungen aufgelassen. Konkret betrifft das die Bahnübergänge am Strohmaierweg im Ortsteil Hausleiten und beim Gaischweg in St. Peter im Sulmtal sowie die Eisenbahnkreuzung am Feldweg im Gemeindegebiet von St. Martin im Sulmtal.