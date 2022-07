Unbekannte Täter stahlen Elektrogeräte von Firmengelände in Lebring

In der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein eingefriedetes Firmengelände eines Landmaschinen- und Fahrzeughändlers ein und drangen in die dort abgestellten Traktoren ein. Die Ermittlungen laufen.