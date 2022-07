Es ist die Verbundenheit zur südsteirischen Heimat und ein großes Danke an ihre Fans: Liedermacherin Betty O. lädt wieder zu ihren Weinberg-Open-Airs ein. Bereits am 27. Juli öffnet das Weingut Hirschmugl am Seggauberg die Pforten für das Solokonzert der Leibnitzerin: Am roten Flügel, getaucht in Wein und Grillenzirpen, will die Künstlerin mehr Reife und ihre lyrische, poetische Ader zeigen. Mit Liedern mit Tiefgang, mit Texten, die auch zum Nachdenken anregen.