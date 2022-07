"Es gefällt mir hier sehr gut", erzählt Hubert und grinst. Der 63-Jährige wohnt seit der Eröffnung 2012 im Lebenshilfe Wohnverbund Deutschlandsberg. Davor lebte er in einer Einrichtung in Bärnbach, Bezirk Voitsberg. "Wir waren vor zehn Jahren die erste Einrichtung in der Form im Bezirk", erklärt Silvia Aldrian, Leiterin des Wohnverbundes. Das Besondere: Die Lebenshilfe bietet hier Vollzeit- und Teilzeitwohnen sowie Trainings-Wohnen an. Trainings-Wohnen bedeutet laut Aldrian, dass man mit den Kunden trainiert in einer Wohnung selbstständig zu leben.