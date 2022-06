Der Sommer ist da. Die Temperaturen steigen und steigen. Abkühlung versprechen da die Schwimmbäder in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Einfach reingehüpft oder doch lieber reingerutscht? Wasserrutschen-Liebhaber aufgepasst: Wir haben für euch ein paar Wasserrutschen in der Region getestet und in verschiedenen Kategorien, von "Spaßfaktor" bis "gefühlte Fliehkraft" getestet.