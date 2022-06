Die Mädels der Unterstufe des B(R)G Leibnitz dürfen sich über einen sensationellen Sieg freuen: Bei den österreichischen Bundesschulmeisterschaften in Neusiedl am See besiegten sie am Mittwoch, dem 15. Juni, das Burgenland in einem packenden Finale im Elfmeterschießen. "Sie haben damit auch alle Sport-Mittelschulen ausgestochen. Ein großartiger Erfolg", freut sich Michaela Cziglar-Benko vom B(R)G.