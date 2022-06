Immer mehr bunte Flaggen werden im Kampf gegen Diskriminierung und Vorurteile gehisst. Nicht nur in den Städten, sondern auch am Land wird das Thema "Akzeptanz für die LBGT+ Community" immer wichtiger: So auch in Großklein, wo eine regenbogene Fahne vor dem Gemeindeamt thront. Denn Bürgermeister Christoph Zirngast will gemeinsam mit seinem Partner Martin Fahrenberger-Zirngast und anderen Befürwortern aus der Gemeinde für mehr Vielfalt, Toleranz und Barrierefreiheit sorgen. Kommende Woche finden daher die Pride-Tage in der südsteirischen Gemeinde statt.