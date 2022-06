Bereits im Jahr 2019 wurde der frühere Wettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" in "Big Gig" umbenannt. Auf die Premiere der neu betitelten Blasmusik-Landesmeisterschaften musste man coronabedingt aber ein bisschen warten. Am 18. und 19. Juni ist es nun so weit: Ensembles zwischen zwei und acht Personen finden sich in St. Ulrich in Greith ein, um ihr Können unter Beweis zu stellen.