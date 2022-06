Zwei Jahre lang konnten sie pandemiebedingt gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Umso größer ist bei vielen Gläubigen die Vorfreude auf die Rückkehr der traditionellen Prozessionen am Fronleichnamstag. In einigen südweststeirischen Gemeinden ist das Hochfest des Leibes und Blutes Christi am zweiten Donnerstag nach Pfingsten ein ganz besonderes Schauspiel. Säumen dort doch kunstvoll gestaltete Blumenteppiche den Prozessionsweg. Besonders ausgeprägt ist dieser Brauch in Bad Schwanberg, Eibiswald und Deutschlandsberg.