Vor dem Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Otternitz in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal versammelt sich ein bunter Kreis an Verschwörern: Zwei Jäger, zwei Biologinnen, ein Landwirt und eine Suchhündin. Was die Sechs eint, ist eine gemeinsame Mission: Die Suche nach dem Juchtenkäfer, einer für die Artenvielfalt besonders wichtigen Käferart.