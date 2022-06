Drei Bücher hat die Autorin Andrea Böhm in ihrem Leben geschrieben: Zwei davon waren Kinderbücher, wo die Hauptfigur jeweils einen Namen ihrer Töchter - Nina und Romy - trug. Ihr neues Werk ist der Roman-Reiseführer "Rückkehr nach Lignano." Die Protagonistin heißt nun "Julia", was für Böhm ebenfalls eine besondere Bedeutung hat. Aus diesem Buch wird sie am Donnerstag, dem 2. Juni, um 19.30 Uhr in der Bibliothek Lannach vorlesen.