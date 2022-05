Zwei Jahre lang mussten die Giganten der Lüfte am Boden bleiben. Dieses Wochenende heben sie ausgehend vom Sportplatz in Fresing in der Gemeinde Kitzeck endlich wieder zur traditionellen "Südsteirischen Himmelfahrt" ab. Vom 26. bis 28. Mai nehmen über 20 Teams aus Österreich, Deutschland und Slowenien an den Ballontagen teil und erobern dabei den Luftraum über dem Sulmtal und Sausal. Ein Spektakel, das sich zahlreiche Zuschauer nicht entgehen lassen werden. "Das Besucherinteresse war schon im Vorfeld enorm, es gab sehr viele Anfragen", freut sich Patrick Pronegg auf ein volles Haus. Der Kitzecker Vizebürgermeister fungiert erstmals als Organisationschef. Um die Verpflegung der Besucher und das Rahmenprogramm kümmert sich die Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck.