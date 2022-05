Geht man nach der Nase, könnte man in einer Selchkammer stehen. Das täuscht. Tatsächlich breitet sich der Geruch auf einer angelegten Blumenwiese bei zwei Bienenstöcken in Wagna aus. Der Grund: Die beiden Gemeindemitarbeiter Elisabeth Klapsch und Patrick Mesgec statten ihren jüngsten und kleinsten Kollegen einen Besuch ab – 30.000 Bienen. Die fleißigen Tiere waren ein Geschenk von Imker und Altbürgermeister Franz Trampusch. Wie brutal die Biene Maja werden kann und was es mit dem Schrei der Königin auf sich hat, dazu später.