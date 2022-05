Auf diesem Rundweg kann man Riesen-Stoppel ziehen und Weinkarussell fahren

Mit Fotos und Video. Am Freitag wurde in Wies der Rundweg Erlebnis Schilcher Weinwelt eröffnet. An mehreren Stationen bekommen Wanderer kreative Aufgaben mit Punktewertung. Die Endsumme verrät, welcher Schilchertyp man ist.