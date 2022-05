An Negativschlagzeilen ist Hans Kilger in den letzten Wochen gewöhnt. Gleich mehrere seiner Unternehmen – Domäne Müller, Steirerwein und die Schweinezucht La Gioia – schlitterten knapp hintereinander in die Insolvenz. Damit verbunden, geriet ein wilder Streit mit ehemaligen Partnern in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Kein Wunder also, dass der seit 2015 in der Steiermark umtriebige Wirtschaftsprüfer aus Bayern zur Abwechslung um erfreulichere Nachrichten bemüht ist.