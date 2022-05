Kurzarbeit, Maskenpflicht und 3-G-Regeln – diese Themen waren bei Beratungen in den Arbeiterkammer-Außenstellen Leibnitz und Deutschlandsberg im Vorjahr am meisten gefragt, berichten die Außenstellenleiter Manfred Schwindsackl (Leibnitz) und Patrick Hausegger (Deutschlandsberg). "Eine Besonderheit für unseren Bezirk stellten Fragen bezüglich der Absonderung von an Covid-19 erkrankten Arbeitnehmern – die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben – dar", schildert Schwindsackl. Eine Entgeltfortzahlung vonseiten der Arbeitgeber habe es in vielen Fällen erst durch die Intervention der AK gegeben.