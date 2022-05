Er zählt zu den bekanntesten Plätzen der Südsteiermark. In den letzten Jahren hat der Dorfplatz am Frauenberg bei Leibnitz aber zweifellos an Attraktivität eingebüßt. Die Wallfahrtskirche, das Tempelmuseum und die angrenzenden Gastronomiebetriebe erzeugen zwar noch immer eine gewisse Grundfrequenz. Das seit der Gemeindefusion mit Leibnitz 2015 leer stehende Gemeindeamt und die sanierungsbedürftige Pflasterung sorgen aber für einen Schuss Tristesse. "Deshalb wollen wir diesem Platz neues Leben einhauchen", bekräftigt Bürgermeister Helmut Leitenberger.