Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Das gilt auch für die Designausstellung auf Schloss Hollenegg in der Nähe von Deutschlandsberg. Bereits zum siebenten Mal zeigen junge Designer aus mehreren Ländern ihre hochqualitativen Arbeiten in den bis ins Jahr 1163 zurückreichenden Gemäuern, die sich heute im Besitz der Familie Liechtenstein befinden.