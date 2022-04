Sie gingen immer nach demselben Schema vor. Beim "Shopping" im Baumarkt legte sie tagsüber hochpreisige Werkzeuge wie Kettensägen, Lasermessgeräte und Akkubohrmaschinen in einen Einkaufswagen. Diesen versteckte sie dann in der Gartenabteilung im Freien. Dreimal sind solche Vorbereitungshandlungen aufmerksamen Angestellten am 23. April aufgefallen - in Stainz, Deutschlandsberg und Eibiswald.