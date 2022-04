In St. Stefan ob Stainz wird gefeiert: Das Genuss-Schilchern geht am Wochenende (23. und 24. April) bereits zum 10. Mal über die Bühne. Auf die Besucher wartet am Samstag am Hauptplatz eine Jubiläumsfeier mit rund 30 Genussbetrieben. Sie bieten von 9 bis 12 Uhr edle Tropfen und kulinarische Schmankerl an.

Musikalisch sorgt "Schilcherland Böhmische" für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet die von der Gemeinde organisierte Feier im Schilcherlandsaal statt.

Zu den Genuss-Wanderungen

Mit einem Wanderticket, 12 Euro pro Person und Tag, können Besucher Samstag wie Sonntag einen von mehreren Wanderwegen zum Genuss-Schilchern entdecken und edle Tropfen verkosten. Die Routen führen von St. Stefan über Langegg an der Schilcherweinstraße und dem Hochgrail bis nach Gundersdorf. Jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr öffnen rund 30 Betriebe ihre Kellertüren für eine Verkostung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.genusschilchern.at oder www.schilcherland-event.at.