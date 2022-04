Rostfarbene Fassringe, verziert mit Pampasgras und Silberblatt, schwingen sanft beim Betreten des Präsentationsraumes am Obsthof Neumeister. Holz als Baumaterial und Naturtöne haben in der neu eröffneten Erlebnismanufaktur das Sagen. Dort, wo früher das Sonnenlicht nur durch zwei kleine Fenster in das alte Kellerstöckl gelangte, ermöglicht eine große Glasfassade nun einen lichtdurchfluteten Raum. Josef und Nina Neumeister haben den neuen Ausblick auf den eigenen Obstgarten schon zu schätzen gelernt.