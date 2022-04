Nicht nur der Frühling nimmt allmählich Fahrt auf. Auch viele Radfahrerinnen und Radfahrer treten wieder fleißig in die Pedale. Wer seine Fahrtechnik verbessern und damit die eigene Sicherheit erhöhen will, kann in Wagna schon bald ein neues Angebot in Anspruch nehmen. In Kooperation mit dem Alpenverein Leibnitz errichtet die Marktgemeinde im Römerdorf derzeit einen neuen Bikepark.