Test- und Impfstraßenkoordinator Harald Eitner © Jürgen Fuchs

Mit Dienstag, dem 14. Dezember, wird in Leibnitz nicht mehr im Kindermannzentrum in der Dechant Thaller-Straße geimpft, sondern im EZK Weinland in der Wasserwerkstraße 30D. "Wir wurden von Landesseite gebeten, die Impfstraße zu verlegen und haben es in die Wege geleitet", heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Leibnitz. Und die Standortverlegung der Impfstraße hat einen logistischen Grund: "Es liegt an den Bemühungen, an so vielen Standorten wie möglich das Testen und Impfen zu trennen", erklärt Test- und Impfstraßenkoordinator Harald Eitner.