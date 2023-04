Es war eine b'soffene G'schicht. Im Oktober 2022 hat der Südsteirer nach dem Besuch einer Maskenausstellung im betrunkenen Zustand einen Unfall verursacht. Mit im Firmenauto saßen zwei Beifahrer. Am selben Abend wurde unweit der Veranstaltung ein Geldbetrag in Höhe von 250 Euro gestohlen. Dies wird dem 24-Jährigen zur Last gelegt. Er plädiert auf nicht schuldig. Obwohl die Polizei bei ihm Bargeld in Höhe des gestohlenen Betrags sichergestellt hat.