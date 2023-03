Den Trafo einer Lichterkette und einen Deko-Christbaum soll der 47-jährige Südsteirer im November 2022 aus einem Fitnessstudio gestohlen haben. Schadenswert: knapp 22 Euro. Nun muss er sich am Bezirksgericht Leibnitz verantworten. "Ich habe nichts gestohlen", verteidigt sich der Angeklagte. Was er stattdessen gemacht haben will, ist umso skurriler. "Ich habe zweimal die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet, weil ich die Kündigung gebraucht habe", erklärt er.