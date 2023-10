Es war unmittelbar im Anschluss an eine Übung am Samstagnachmittag der Bergrettung Deutschlandsberg in Eibiswald: Sie wurden zu einem Einsatz nach St. Lorenzen alarmiert. Denn es stellte sich heraus, dass zwei Personen mit einem Hoflader in sehr unwegsamem und steilem Gelände abgestürzt waren.

Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Eibiswald sowie Pitschgau-Haselbach konnte der Hoflader vor weiterem Abrutschen gesichert werden. Die schwer verletzte Person wurde von Kameraden der Bergrettung und des Roten Kreuzes erstversorgt und mittels Taubergung durch den Hubschrauber C12 zum Zwischenladeplatz gebracht. Nach der notärztlichen Versorgung am Zwischenladeplatz konnte der Rettungshubschrauber die schwer verletzte Person ins Klinikum Graz fliegen.

Die zweite leicht verletzte Person wurde vom Roten Kreuz versorgt und durch das KIT-Team des Roten Kreuzes betreut.