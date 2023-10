Nach einer Begegnung mit einem Pkw ‒ laut Polizei gab es keine direkte Kollision ‒ kam am Mittwoch, dem 11. Oktober, ein voll besetzter Reisebus mit 37 Insassen von einer Straße im Ortsteil Schamberg in der Gemeinde Frauental (Bezirk Deutschlandsberg) von der Straße ab. In der Folge bestand laut Polizei die Gefahr, dass der Bus samt Passagieren umkippt und über einen steilen Abhang abstürzt. Um 16.19 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schamberg und Frauental mit der Einsatzmeldung, ein voll besetzter Bus droht umzukippen, zu der Fahrzeugbergung alarmiert.