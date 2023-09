Voriges Jahr haben der gebürtige Tiroler Wilfried Rappold und seine Partnerin Manuela Burger "Eins22", ein Weiterbildungsinstitut für Führungskräfte mit Sitz in Söding-St. Johann, gegründet. Ab November führt Rappold Gesprächsrunden, sogenannte TAB-Runden, durch. Bei "The Alternative Board" – gegründet von Jürgen Reisinger – handelt es sich um ein Netzwerk von lokalen und regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich einmal monatlich treffen. In den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg will Rappold drei solcher Boards mit je sechs bis acht Teilnehmern installieren, der Startschuss fällt in der Lipizzanerheimat.