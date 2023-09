"Es ist gar nicht so leicht, Verantwortung abzugeben. Ich verstehe jetzt Mütter, denen es schwerfällt, ihre Kinder ziehen zu lassen." August Schmölzer spricht über seinen Roman "Am Ende wird alles sichtbar". Ab November flimmert die Verfilmung des Romans des Weststeirers über die großen Leinwände. Als Schauspieler weiß er über die Prozesse bei Filmproduktionen Bescheid, selbst hat er in seiner Karriere in zahlreichen Produktionen mitgewirkt.