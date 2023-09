Der Begriff "Rechtsstaat" wurde oft bemüht im steirischen Landtag am Dienstag, als es um die umstrittene Ferkelzucht in Hainsdorf (Gemeinde Schwarzautal) ging. Die steirischen Grünen wie auch Tierschutzorganisationen machen weiter Druck, weil die seit 2005 bestehende Großbetrieb mit einer "Jahresproduktion" von rund 50.000 Ferkel illegal betrieben werde. "Nach sechs Jahren ist das notwendige UVP-Verfahren noch immer nicht abgeschlossen. Offensichtlich sind die Antragsunterlagen noch nicht vollständig", fasste Grün-Abgeordneter Andreas Lackner zusammen, was Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) in einer schriftlichen Beantwortung mitteilte.