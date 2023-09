Neues Yoga-Studio in Lebring und neues Café in Deutschlandsberg

In Lebring-St. Margarethen eröffnet das "Yogaplatzl", in Deutschlandsberg feiert das Café "kleine" AusZeit Neueröffnung. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.