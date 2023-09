In Sankt Martin im Sulmtal ist am Sonntag eine 43-Jährige ohne Helm mit ihrem E-Bike zu Sturz gekommen. Sie war mit ihrem Lebensgefährten (57) auf einer Gemeindestraße von Groß Sankt Florian in Richtung Ortsgebiet Otternitz unterwegs. Warum sie stürzte, ist noch unklar. Ihr Lebensgefährte gab an, dass er erst nach rund 100 Metern bemerkt hatte, dass die Frau nicht mehr hinter ihm fahre. Als er umdrehte und zurückfuhr, lag die 43-Jährige bewusstlos am rechten Straßenrand.

Zwei vorbeikommende Radfahrer setzten den Notruf ab und reanimierten die Frau, bis Rettung und Hubschrauber kamen. Die 43-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.