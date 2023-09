Erst im vergangenen Frühling war der Deutschlandsberger Archäologe Florian Mauthner am Dietenberg in Ligist unterwegs, um eine großartige Entdeckung zu machen. Die keltische Wehranlage war mit Reitergassen versehen, die erstmals in Österreich ausgegraben wurden. Nun hat Mauthner in Deutschlandsberg gegraben - und wieder sind seine wissenschaftlichen Erkenntnisse spektakulär.