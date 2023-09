Mit dem Schrecken kam ein Pkw-Fahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A 9 Phyrn Autobahn davon. Der in Graz lebende Russe war gegen 1.30 Uhr früh von Süden kommend in Fahrtrichtung Wildon unterwegs, als es im vorderen Bereich des Fahrzeugs zu einer Rauchentwicklung kam.

Nachdem der 28-jährige Fahrer das Geschehen wahrgenommen hatte, hielt er das Fahrzeug trotz defekter Bremsanlage mithilfe der Handbremse auf einem "Park & Ride"-Parkplatz an. Löschversuche des Lenkers waren nicht erfolgreich, nach nur wenigen Minuten stand der Pkw in Vollbrand.

Der Brand wurde schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr Weitendorf unter Kontrolle gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden, Verletzte gab es keine.