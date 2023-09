Zu einem Einsatz nach einem Verkehrsunfall ausrücken musste am Sonntag, kurz nach Mitternacht, die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm. Ein Pkw war auf der B74 zwischen Grottenhof und Silberberg aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Als die knapp 20 Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie das schwer beschädigte Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn am Dach liegend vor.

Lenker unbestimmten Grades verletzt

Der Lenker hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig aus dem Wrack befreien können. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Da die Unfallstelle nicht passierbar war, wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehr sicherte und reinigte die Unfallstelle.