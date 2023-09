Er ging während seiner Amtszeit als Pfarrer und später als Leiter des Seelsorgeraums Schilcherland viele neue Wege. Wege, die nun nach 22 ereignisreichen Jahren ein offizielles Ende gefunden haben. Pfarrer Friedrich Trstenjak ist im Ruhestand, am letzten Augustwochenende wurde bei zwei Gottesdiensten – am 26. August in St. Josef in der Weststeiermark und am 27. August in St. Stefan ob Stainz – mit anschließenden Feierlichkeiten offiziell Abschied genommen.