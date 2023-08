Die rot-weißen Absperrungen und Verkehrstafeln stehen eigentlich erst seit Kurzem an ihrem Platz. Und trotzdem dürfte das Baustellentreiben an der L 602 in Tillmitsch bereits vielen Autofahrerinnen und -fahrern aufgefallen sein. Der Hintergrund: Die Kreuzung L 602/Gemeindestraße/Heidenstraße erhält einen Kreisverkehr, mit dem Spatenstich am Dienstagnachmittag ist dessen Errichtung nun offiziell.