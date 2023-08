Gegen 10.50 Uhr fuhr am Sonntag ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land (OÖ) mit seinem Pkw auf der L601 von Wildon kommend in Richtung Weitendorf. Auch seine Lebensgefährtin (54) befand sich im Fahrzeug am Beifahrersitz. In Kainach bei Wildon dürfte der 53-Jährige dann ganz plötzlichen einen medizinischen Notfall erlitten haben. Dabei verlor der Oberösterreicher offenbar auch kurz sein Bewusstsein, woraufhin er mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Firmenfahrzeug eines entgegenkommenden Südsteirers im Alter von 43 Jahren.