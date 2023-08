Sie wissen, wie man in der Südsteiermark richtig feiert

Am Wochenende geht es rund: Der Weinbauverein Großklein und der Freizeit- und Jugendclub Leibnitz haben einiges geplant. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.