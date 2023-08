Die Folgen des Regens haben die Steirerinnen und Steirer, die Feuerwehren, das Heer und die Behörden in Atem gehalten. Nun entspannt sich die Situation langsam. Lichtblick: Die Zivilschutzwarnung, die in Teilen der Steiermark ausgerufen wurde, konnte nun aufgehoben werden. "Die Lage hat sich über Nacht deutlich entspannt", sagt Harald Eitner vom Katastrophenschutz des Landes. Aber: Die Behörden verhängten Katastrophensperrgebiete.

Die Pegelstände der Flüsse sinken, die Gefahr von Hangrutschungen ist soweit überschaubar. Rund 400 wurden bisher verzeichnet. Herwig Proske von Joanneum Research erklärt: "Es kommt bei den Rutschungen darauf an, wie viel Wasser im Boden ist und wie das Gestein beschaffen ist. In der Südoststeiermark ist das Risiko immer schon hoch gewesen." Nun gibt Eitner Entwarnung: Habe es aber am Montag noch Meldungen von neuen Rutschungen im Minutentakt gegeben, so sei die Lage nun stabil.

Probleme bei der Wasserversorgung

Die Hangrutschungen bereiten einigen Gemeinden hinsichtlich der Wasserversorgung Probleme: Beim Wasserverband Vulkanland weiß man, dass einzelne Häuser und Teilbereiche in Gemeinden wie Gnas und Kitzeck derzeit nicht mit Wasser versorgt werden können, weil Leitungen Schäden davongetragen haben.

In Gnas ist eine der Hauptzubringerleitungen an mehreren Stellen beschädigt worden. Ein Leck hat man am Montag schon beheben können, aber die Arbeit ist noch nicht getan, sagt Vizebürgermeister Alois Sommer. "Es ist schwierig, weil die Leitung teils durch unwegsames Gelände verläuft." Betroffen von dem Schaden sind etwa 250 Haushalte in Raning und Thien. Sie können aber durch einen Tankwagen von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden. "Wir gehen davon aus, dass wir heute die Leitung reparieren können", sagt Sommer.

Ein anderes Problem hat Lichendorf, der ganze Ort wird durch Hausbrunnen versorgt, die jetzt kein Trinkwasser liefern können, weil das Hochwasser für Verunreinigung gesorgt hat. Man behelfe sich mit Trinkwasserflaschen, so Harald Eitner vom Katastrophenschutz des Landes.

Lokal werden in anderen Gemeinden auch Notleitungen eingerichtet. Je nach Gefahrenlage können die Reparaturen in Angriff genommen werden. Generell sei die Wasserversorgung aber gesichert, weiß Stefan Theissl vom Verband. Für den Notfall habe man die Transportleitung Oststeiermark zugeschaltet. "Momentan gab es aber noch keinen Bedarf."

Katastrophensperrgebiete

Katastrophensperrgebiete werden festgelegt, wenn Gefahren durch Hangrutschungen bestehen. Die Bezirkshauptmannschaften Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg haben die Gebiete festgelegt. Sie werden räumlich abgegrenzt durch Blockaden, Absperrbänder oder Hinweisschilder.

Das Betreten der Sperrgebiete ist verboten, sonst droht eine Verwaltungsübertretung. Ausgenommen vom Verbot sind Organe der Behörden, Sachverständige, Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Angehörige der Organisationen des Katastrophenschutzes und Personen, die zur Gefahrenabwehr, Sicherung und Sanierung die Grundstücke betreten müssen, heißt es vom Land.

Feuerwehren fahren zurück

Die Einsatzlage bei den Feuerwehren entspannt sich langsam, Akuteinsätze gibt es fast keine mehr, es sind eher die Aufräumarbeiten, die beschäftigen. Keller können teils noch nicht ausgepumpt werden, weil das Grundwasser von unten noch "nachdrückt".

Feuerwehrsprecher Meier zufolge waren am Dienstag noch 350 Feuerwehrleute von 35 Wehren im Einsatz. Katastrophenhilfsdienste (KHD) aus allen Bezirken haben im Süden ausgeholfen, rund 200.000 Sandsäcke wurden in der Feuerwehrzentrale im südsteirischen Lebring ausgegeben.

Wetterprognose für heute

Die Wetterprognose für den Dienstag ist zumindest positiv. Hier und da ist es bewölkt und es kann leicht regnen, im Großteil der Steiermark sollte es aber überwiegend sonnig und trocken werden. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 19 Grad in Knittelfeld und 24 Grad in Bad Radkersburg.

Zum Überblick: Am Freitag ist innerhalb von zwölf Stunden der durchschnittliche Regen des ganzen Monats August gefallen. Am Sonntagnachmittag wurden die Bezirke Südoststeiermark und Leibnitz formell zum Katastrophengebiet erklärt. Auch vier Gemeinden in Deutschlandsberg sind Katastrophengebiet. In Weiz und Voitsberg hat sich die Lage entspannt - mit Ausnahmen. 34 Personen konnten nicht in ihre Häuser, darunter 25 Personen nach dem Hangrutsch in St. Johann im Saggautal sowie Bewohner aus Kitzeck, Bad Gleichenberg und Eibiswald. Etliche Straßen sind unpassierbar. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren.

Knapp 12.000 Feuerwehrleute im Einsatz

Von Freitag an wurden 2633 Einsätze (Unwetter, Auspumpen) von den Feuerwehren gemeldet. Knapp 12.000 Feuerwehrleute waren allein am Wochenende im Einsatz. 2023 gab es in der Steiermark bisher bereits mehr Unwettereinsätze als in den letzten drei Jahren. Mehr darüber an dieser Stelle!

Risse und Wölbungen

Wie bemerkt man denn rechtzeitig, dass Hangrutschungen drohen? Präventiv sollte man darauf achten, dass das Wasser nicht konzentriert, sondern breitflächig versickern kann. "Wenn sich die Wiese wölbt oder Risse entstehen, habe ich eine Rutschung", erläutert Landesgeologe Michael Konrad im Interview mit der Kleinen Zeitung.

