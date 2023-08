Seit den heftigen Regenfällen von Freitag, bei denen innerhalb von zwölf Stunden der durchschnittliche Regen des ganzen Monats August gefallen ist, gehen in der Landeswarnzentrale laufend Meldungen ein. Am Sonntagnachmittag wurden die Bezirke Südoststeiermark und Leibnitz formell zum Katastrophengebiet erklärt.

Insgesamt sind mit Stand Sonntagabend 320 Hangrutschungen in der Steiermark zu verzeichnen. Die Pegelstände der steirischen Flüsse gehen sukzessive zurück. 29 Personen mussten evakuiert werden, darunter 25 Personen nach einem Hangrutsch in St. Johann im Saggautal.

8.30 Uhr: Einsätze im Video

Die FF Wies im Bezirk Deutschlandsberg hat ihre Einsätze am Wochenende in einem Video zusammengefasst. Hier sind die eindrücklichen Bilder zu sehen:

8.00 Uhr: 42.000 Liter Trinkwasser für Gnas

Nachdem im Katastrophengebiet Gnas in der Südoststeiermark die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen ist, transportierte die Freiwillige Feuerwehr Pöllau mit ihrem frisch gesegnetem Einsatzfahrzeug 42.000 Liter Trinkwasser ins betroffene Gebiet.

7.30 Uhr: Heute bis zu 100 Hangrutschungen erwartet

Der Landesgeologe geht im Radio-Steiermark-Interview von weiteren 80 bis 100 Hangrutschungen am heutigen Montag in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark.

7.00 Uhr:

In der Nacht zum Montag bleibt es dann mit Ausnahme der nördlichen Steiermark trocken. Die neue Woche bringt eine Wetterbesserung.

Am Montag im Nordstau weiterhin teils ergiebiger Regen mit 10 bis 40 mm, Schneefallgrenze im Norden auf 1700 m sinkend. Darüber werden 10 bis 20 cm Neuschnee erwartet. Am Nachmittag klingt der Regen weitgehend ab. Im Süden regnet es nur mehr vereinzelt, Schauer am Nachmittag mit Mengen bis zu 5 mm sind aber noch stellenweise möglich.

Der Pegelstand der Sulm im Bereich Leibnitz geht mittlerweile stark zurück. Die Pegel im Oberlauf befinden sich bereits unterhalb HQ1. Die Pegelstände an der Mur haben einen sinkenden Verlauf, der Pegel in Mureck befindet sich bereits auf der gelben Warnstufe und ist weiterhin fallend. Und auch die restlichen Flüsse der Steiermark zeigen einen gleichbleibenden, eher sinkenden Verlauf.

Bis Stand Sonntag 18 Uhr sind in der Steiermark 320 Rutschungen zu verzeichnen. Die Rutschungen bedrohen teils Wohnhäuser und Infrastruktur. Unter anderem musste die B66 im Bereich Klausen aufgrund eines Hangrutsches gesperrt werden. 29 Personen musste evakuiert werden, darunter 25 Personen nach einem Hangrutsch in St. Johann im Saggautal. Drei Personen wurden in Bad Gleichenberg evakuiert, eine weitere in Kitzeck.

>> Lesen Sie mehr über die heiklen Aufgaben der Geologen, die gerade die zahlreichen Gefahrenstellen beurteilen <<

>> Lesen Sie hier: Leibnitz und Südoststeiermark am Sonntag zu Katastrophengebiet erklärt <<

>> Lesen Sie hier die Ereignisse und Einsätze in den betroffenen Gebieten am Samstag im Rückblick <<

>> Lesen Sie unsere Reportagen aus den beiden Unwetter-Regionen Leibnitz und aus Bad Radkersburg <<